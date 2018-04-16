Haima готовит преемника для минивэна, построенного на шасси Mazda3 

Китайская компания распространила изображения концептуального MPV, премьера которого состоится 25 апреля на Пекинском автосалоне.
Прототип является предвестником минивэна Haima Family F7 второго поколения, сообщают местные СМИ. Внешний облик концепта выполнен в совершенно новом стиле, не характерном для нынешних моделей марки. Кроме того, автомобиль получил открывающиеся против хода движения задние двери. Впрочем, последнее решение для серийной версии, которая появится уже в 2019 году, наверняка применяться не будет. Информации о «начинке» концепта пока нет.
Нынешний однообъемник Haima Family F7 вышел на китайский рынок осенью 2017-го, эта модель является модернизированной версией вэна Haima V70, который в Поднебесной продают с 2016-го. Обе машины построены на модифицированной платформе Mazda3 первого поколения, у обоих MPV — многорычажная задняя подвеска. Та же «тележка» лежит в основе других моделей Haima. Cохранит ли Family F7 второй генерации платформу Мазды — пока неизвестно. Также нет данных о том, уйдет ли с рынка V70 после старта продаж «семейной» версии модели нового поколения.
Актуальные минивэны Family F7 и V70 оснащаются бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 156 л.с. (220 Нм). Двигатель работает в паре с «механикой» или «автоматом». Обе машины — семиместные, кресла расположены по схеме 2+3+2. Кстати, как отмечают «поднебесные» СМИ, у второго Family F7 сиденья будут расположены по схеме 2+2+3.
Ранее Haima рассекретила кроссовер S5 нового поколения. Ожидается, что «паркетник» также дебютирует на Пекинском мотор-шоу.
Напомним, в России Хайма свернула продажи еще в 2016-м, тогда у нас были доступны кроссовер Haima 7 и седан M3. В прошлом году представители китайской компании заявили о том, что поставки машин в РФ будут возобновлены, к нам планировали привезти S5 предыдущей генерации и рестайлинговую «семерку». Однако продажи так и не стартовали, о возвращении Haima в нашу страну больше не слышно.
По материалам: www.kolesa.ru