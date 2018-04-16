Компания Hennessey улучшила Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Американское тюнинг-ателье Hennessey решило не сдавать задних и представить обновление для самого мощного в мире внедорожника — Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Суть модернизации заключается в новом пакете, ориентированном на производительность, который позволяет значительно увеличить мощность автомобиля.

Нынешний Jeep Grand Cherokee Trackhawk оснащен легендарным 6,2-литровым двигателем с наддувом Hellcat V8, обеспечивающим 707 лошадиных сил и 875 Нм крутящего момента. Это достаточно внушительные показатели, однако для тех, кто желает получит еще больше — предоставляется пакет HPE850 Upgrade от Hennessey, который как следует из названия, увеличивает мощность автомобиля на 145 лошадиных сил. Конечно, читатели, внимательно следящие за цифрами, не сразу поймут откуда небольшая погрешность в расчетах. А все очень просто, ведь в конечном итоге, Jeep получает показатели в 852 лошадиных сил и 1185 Нм крутящего момента. Отмечается, это достаточно впечатляющие цифры, однако существует огромная вероятность, что Hennessey вернется в ближайшем будущем с обновлением HPE1000 для Trackhawk.