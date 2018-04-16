Правила игры

Вместе с затянувшейся зимой закончился и наш длительный тест BMW X3 c двухлитровым дизельным мотором. А это значит, что пришла пора подводить итоги, делать выводы, смотреть на конкурентов и считать стоимость владения.

Сходу начнем с главного вопроса, который занимал меня еще до начала этого теста — жесткий BMW X3 или нет? Так вот: объективно — жестковат. Даже на 18-дюймовых (правда, Run Flat) колесах, даже без М-подвески и даже в комфортном режиме адаптивных амортизаторов. Но субъективно — то есть для меня — нормально!

Конечно, я бы не отказался от бархатистого хода новой «пятерки», которая и без пневмоподвески едет лучше одноклассников с оной, но в целом жесткость шасси нового «Икс-три» находится целиком в рамках жанра. Это BMW? BMW. Должна ли BMW ехать очень мягко? Как показывает пример 5— и 7-серии — может, но, вообще-то, не должна. Требовать перинной плавности от BMW — как попросить Вина Дизеля говорить повыше или Лионеля Месси — поменьше забивать. Большинство BMW едут жестче конкурентов, и это нормально. А вы либо принимаете правила игры, либо выбираете другую команду.

Тем более, что ни о каком выматывающем дискомфорте речи в случае Х3 не идет. Наоборот — в нашем недавнем тесте кроссоверов этот же конкретный автомобиль уступил по комфорту только Audi Q5 на пневмоподвеске, обойдя и «пневматический» Volvo XC60, и Jaguar F-Pace, который поспорит с Х3 по удовольствию от вождения, но откровенно проигрывает ему в ездовом комфорте. И раз уж мы заговорили о конкурентах, то давайте посмотрим на них повнимательнее!

Конкуренты BMW X3 Почему на фоне такого разнообразия продолжаю топить за X3? Ну смотрите: мне близок по духу баланс его шасси (хотя тут есть что поправить). Мне нравятся интерьеры BMW — понятные, удобные и логичные. Нравится его азартная управляемость, пусть даже в этой дисциплине «икс-третий» и уступает Porsche Macan . Но цены на «Макан» только начинаются с трех с половиной миллионов рублей, да и с комфортом у него так себе.

С двухлитровым дизельным мотором X3, конечно, впечатлит динамикой разгона (8 секунд с нуля до 100 км/ч) только человека, пересевшего с УАЗа , но двигаться в темпе потока и, при желании, даже сильно быстрее — вообще не проблема. А если нужна машина побыстрее — присмотритесь к 249-сильному xDrive30i, которые едет до сотни за хот-хэтчевские 6,3 секунды и стоит всего на 300 тысяч дороже.

Мне динамики дизельного Х3 хватает за глаза. Особенно, когда потом видишь на дисплее бортового компьютера смешные цифры расхода топлива в 8,7-9 литров солярки по городу. За последние две недели теста аппетит машины слегка подрос — но исключительно из-за задержавшихся морозов и простоя в пробках и на съемках. На трассе, кстати, расход падает до совсем смешных показателей вроде 6-6,5 литра.

Еще одна причина, по которой BMW X3 мне чуть ближе конкурентов — его универсальность. По выходным это отличный «фэмили-кар», на котором и в магазин съездить можно, и вещи на дачу отвезти (задние кресла складываются вровень с полом, после чего объем багажника вырастает до 1,6 кубометра), и в путешествие рвануть. А по будням (и особенно зимой) кроссовер превращается в зажигательный драйверс-кар для папы. Или мамы, если она тоже в теме.

Раз уж мы заговорили о практичности, то пора подсчитать, в какую сумму обойдется владение кроссовером BMW. Как обычно, мы считаем расходы для москвича в возрасте старше 22 лет и со стажем вождения больше трех лет, который проезжает, в среднем, 20 000 километров за год. Цены на Каско берем средние по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.

Расходы владельца BMW X3 в первый год эксплуатации (20 000 километров пробега)

| — —— | —— ОСАГО | 13 177,6 р. Каско | 170 000 р. Транспортный налог | 14 250 р. ТО | 20 600 р. Топливо | 72 900 р. Итого | 290 927,6 р. Километр пробега (только топливо) | 3,6 р. Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско) | 14,5 р. Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско) | 6,04 р.

Межсервисный интервал у BMW не регламентирован — машина сама сообщает, когда пора ехать на ТО, но обычно это происходит раз в 10-12 тысяч километров. То есть, за условные 20 000 километров ежегодного пробега владельцу придется посетить как минимум ТО-1 (20 600 рублей за замену масла, масляного фильтра и диагностику), либо еще и ТО-2 (23 900 рублей — добавляется замена воздушного фильтра).

Без учета расходов на Каско, содержание BMW X3 обойдется владельцу во вполне вменяемые деньги — даже немного дешевле, чем, например, Mazda CX-9 , которая была у нас на тесте до этого. Да и общая сумма не выглядит пугающей на фоне цены тестового автомобиля — 3,6 миллиона рублей.

Недавно я говорил, что, выбирая большой кроссовер для семьи, я бы внимательно смотрел в сторону Mazda CX-9 — просторной, красивой и приятной в управлении машины. Но семиместный автомобиль мне пока не нужен, а почти за те же деньги, выходит, можно взять машину чуть поменьше, но уже классом повыше. И в этом случае идеология, исповедуемая BMW X3, окажется наиболее близкой моему характеру среди всех конкурентов. /m «Мотор» благодарит администрацию коттеджного поселка «Парк Авеню» за помощь в организации съемки.