Lincoln раскрывает планы на будущее

Американская компания Lincoln собирается разработать сразу пять новых автомобилей, производство которых запустят в Китае. Первым из них станет «небольшой купе-подобный кроссовер», что в течении следующих четырех лет будет доступен на мировых рынках.

Недавно представители Lincoln подтвердили планы корпорации по созданию совершенно нового спортивного транспортного средства к концу 2019 года. Как стало известно, им станет Aviator, только что анонсированный концептуальной моделью на автосалоне в Нью-Йорке. К машине присоединятся Nautilus и новые модификации, пришедшие на замену MKC и MKZ. Ожидается, все модели получат гибридные силовые установки, позволяющие соответствовать более жестким экологическим стандартам Китая. Напоминаем, на данный момент все транспортные средства, изготовленные для китайского рынка, собираются в Соединенных Штатах, и компания ежегодно перевозит около 40 000 единиц в страну. Переход к производству машин в Китае может помочь увеличить количество продаж, поскольку автомобили не будут облагаться 25-процентным налогом.