Audi готовит к премьере обновленный ТТ

Audi на данный момент проводит завершающие испытания TT RS.

Сквозь камуфляж удалось разглядеть некоторые детали.

Например, известно, что немного изменился внешний вид автомобиля. Коррективы затронули бампера спереди и сзади. Также немного поменялся дизайн фар.

Ожидается, что некоторые новшества могут затронуть и салон. В частности, поменяются обивка кресел и другие незначительные детали.

Что касается мотора, под капотом может появиться двигатель с турбонаддувом объемом в 2 с половиной литра и мощностью в 400 лошадиных сил.

Такие параметры позволят машины достигать скорости в 100 километров в час за 3.7 секунды. Скоростной максимум будет на уровне 280 километров, что также неплохо.

Пока нет точной информации о том, когда автомобиль продемонстрируют широкой публике. Есть вероятность того, что презентация может состояться на открывающемся на днях автошоу в Пекине.

Также рассматривается вариант с автосалоном в Париже. Он откроет свои двери в первых числах октября.