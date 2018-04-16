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Audi готовит к премьере обновленный ТТ
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Audi готовит к премьере обновленный ТТ 

Car.ru 33 минуты назад
Фото: Car.ru
Audi на данный момент проводит завершающие испытания TT RS.
Сквозь камуфляж удалось разглядеть некоторые детали.
Например, известно, что немного изменился внешний вид автомобиля. Коррективы затронули бампера спереди и сзади. Также немного поменялся дизайн фар.
Ожидается, что некоторые новшества могут затронуть и салон. В частности, поменяются обивка кресел и другие незначительные детали.
Что касается мотора, под капотом может появиться двигатель с турбонаддувом объемом в 2 с половиной литра и мощностью в 400 лошадиных сил.
Такие параметры позволят машины достигать скорости в 100 километров в час за 3.7 секунды. Скоростной максимум будет на уровне 280 километров, что также неплохо.
Пока нет точной информации о том, когда автомобиль продемонстрируют широкой публике. Есть вероятность того, что презентация может состояться на открывающемся на днях автошоу в Пекине.
Также рассматривается вариант с автосалоном в Париже. Он откроет свои двери в первых числах октября.
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