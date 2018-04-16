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Aston Martin тестирует специальную версию седана Rapide AMR
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Aston Martin тестирует специальную версию седана Rapide AMR 

Auto.Today 58 минут назад
Фото: Auto.Today
Британский производитель Aston Martin заметив немного угасающий интерес к автомобилю, решил привлечь еще больше клиентов благодаря высокопроизводительной версии Rapide под названием AMR.
Первые шпионские фотографии, сделанные во время тестирования, позволяют поближе познакомиться с новинкой. В первую очередь заметно, что Rapide AMR оснащен агрессивным комплектом кузова, включающим переднюю панель с более спортивной решеткой радиатора, а также аэродинамическими боковыми юбками и 21-дюймовыми легкосплаными колесными дисками. Особое внимание привлекают эксклюзивный бампер, задний спойлер и диффузор, что касается выхлопных труб, производственный вариант автомобиля получит пересмотренную выхлопную систему. Внутри, по словам Aston Martin, появится отделка из алькантары и углеродного волокна. Под капотом седана Rapide AMR расположится 6,0-литровый атмосферный двигатель V12, генерирующий 600 лошадиных сил, что на 40 лошадиных сил больше, нежели у Rapide S. Такая отдача агрегата позволит модели разгоняться до 337 километров в час. Отмечается, производство нового Rapide будет ограничено 210 экземплярами.
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