Aston Martin тестирует специальную версию седана Rapide AMR

Британский производитель Aston Martin заметив немного угасающий интерес к автомобилю, решил привлечь еще больше клиентов благодаря высокопроизводительной версии Rapide под названием AMR.

Первые шпионские фотографии, сделанные во время тестирования, позволяют поближе познакомиться с новинкой. В первую очередь заметно, что Rapide AMR оснащен агрессивным комплектом кузова, включающим переднюю панель с более спортивной решеткой радиатора, а также аэродинамическими боковыми юбками и 21-дюймовыми легкосплаными колесными дисками. Особое внимание привлекают эксклюзивный бампер, задний спойлер и диффузор, что касается выхлопных труб, производственный вариант автомобиля получит пересмотренную выхлопную систему. Внутри, по словам Aston Martin, появится отделка из алькантары и углеродного волокна. Под капотом седана Rapide AMR расположится 6,0-литровый атмосферный двигатель V12, генерирующий 600 лошадиных сил, что на 40 лошадиных сил больше, нежели у Rapide S. Такая отдача агрегата позволит модели разгоняться до 337 километров в час. Отмечается, производство нового Rapide будет ограничено 210 экземплярами.