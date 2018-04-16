Tesla обновила браузер для своих авто

Tesla представила новый браузер для своих автомобилей

Обновленный браузер от Tesla протестирован несколькими пользователями.

Отзывы оказались положительными.

Известно, что обновления будут доступны владельцам автомобилей Tesla поколений S и X. До недавнего времени на этих машинах использовался устаревший протокол для выхода в интернет.

Предыдущая версия браузера получила от пользователей оценку в 174 пункта из 555 возможных. При этом скорость выхода в интернет колебалась от 300 до 500 Кб в секунду.

После обновлений картина значительно изменилась в лучшую сторону. Оценки тех же пользователей поднялись до уровня 304 баллов. Кроме того, скорость выхода в сеть возросла до 5 Мбит в секунду.

В сети размещен видеоролик, где первые лица Tesla демонстрируют технические возможности обновленного браузера.

Отмечается, что при создании новой оболочки были учтены предыдущие ошибки и жалобы от пользователей. Кроме того, с новым браузером повышается производительность работы, что также немаловажно.