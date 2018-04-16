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Tesla обновила браузер для своих авто
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Tesla представила новый браузер для своих автомобилей 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Обновленный браузер от Tesla протестирован несколькими пользователями.
Отзывы оказались положительными.
Известно, что обновления будут доступны владельцам автомобилей Tesla поколений S и X. До недавнего времени на этих машинах использовался устаревший протокол для выхода в интернет.
Предыдущая версия браузера получила от пользователей оценку в 174 пункта из 555 возможных. При этом скорость выхода в интернет колебалась от 300 до 500 Кб в секунду.
После обновлений картина значительно изменилась в лучшую сторону. Оценки тех же пользователей поднялись до уровня 304 баллов. Кроме того, скорость выхода в сеть возросла до 5 Мбит в секунду.
В сети размещен видеоролик, где первые лица Tesla демонстрируют технические возможности обновленного браузера.
Отмечается, что при создании новой оболочки были учтены предыдущие ошибки и жалобы от пользователей. Кроме того, с новым браузером повышается производительность работы, что также немаловажно.
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