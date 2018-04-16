«Горячие» седаны Mercedes-AMG S63 и BMW M760i сравнили в гонке

Тест провел британский автомобиль сайт Carwow, на официальном YouTube-канале которого опубликовано видео соревнования.

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В заезде участвовал заднеприводный вариант седана S-Class. Автомобиль оснащается четырехлитровой твин-турбо «восьмеркой», выдающей 612 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. С нуля до ста километров в час седан может ускоряться за 3,5 секунды. Максимальная скорость составляет 250 километров в час.

BMW M760i имеет полный привод и 6,6–литровый двигатель V12 и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Агрегат развивает 610 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Первой «сотни» машина достигает за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 305 километров в час.

В заезде с места «семерка» BMW проехала четверть мили (402 метра) за 11,3 секунды, а « Мерседес » оказался на две десятых секунды медленнее. При старте с 80 километров в час первым оказался S63.