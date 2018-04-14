УАЗ представил спецверсию «Патриота» стоимостью более миллиона рублей

Среди поклонников модели «Патриот» наблюдается большой спрос на специально подготовленные автомобили, поэтому завод принял решение поддержать спрос предложением, заявила пресс-служба предприятия.

На первом этапе для внедорожника предложили пакет Off-Road, куда вошли лебедка «Спрут 9000 Спорт» и защита рулевых тяг. Следующим шагом развития внедорожного направления стало появление уже экспедиционной спецверсии.

Спецавтомобиль, помимо пакета Off-Road, также оснащается внедорожной резиной BF Goodrich All-Terrain, экспедиционным багажником, лестницей на задней двери, тягово-сцепным устройством, блокировкой дифференциала заднего моста и защитой порогов. Отдельно указано, что «все дополнительное оборудование сертифицировано и устанавливается на Ульяновском автомобильном заводе в процессе производства».

Автомобиль оснащен набором комфортных опций, таких, как кондиционер, мультимедийная система, штатная навигация (с картами России, Беларуси, Казахстана и Украины), а также имеет дополнительный отопитель салона. Для окраски «экспедиционников» используется принципиально новая эмаль — оранжевая или зеленая. Вдобавок на левой двери автомобиля, за который планируют просить 1 039 990 рублей, установлен «специальный шильдик».