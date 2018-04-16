Jaguar E-Pace показал отличные результаты продаж в РФ

В прошлом году состоялся дебют автомобиля Jaguar E-Pace . Но, полноценные продажи кроссовера в России были открыты лишь с начал весны текущего года. Всего за первый весенний месяц в России было реализовано сто два паркетника этой модели, что позволяет автомобилю занимать второе место в рейтинге всех транспортных средств британского бренда, которые продаются в рамах России.

Самым популярным автомобилем компании Jaguar остаётся F-Pace, хотя разница между показателями продаж небольшая (в марте было продано сто тринадцать автомобилей этой модели). Вполне вероятно, что уже в апреле продажи новинки обгонят показатели реализации флагманского кроссовера.

Jaguar E-Pace доступен в России только с полным приводом. Под капотом у машины может стоять двухлитровый турбированный мотор с отдачей в двести сорок девять или триста лошадиных сил. Сочетаются силовые установки с коробками передач автоматического типа на девять ступеней. Дизельные моторы представлены в трёх вариантах, с отдачей в сто пятьдесят, сто восемьдесят и двести сорок лошадиных сил. Ценник Jaguar E-Pace стартует от двух миллионов пятисот сорока четырёх тысяч рублей.