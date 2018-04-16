Компактный кросс Jaguar E-Pace догоняет F-Pace по продажам в России

«Старший» вседорожник пока остается бестселлером бренда в нашей стране, но «младший» SUV уже дышит ему в спину.

Мировая премьера кроссовера Jaguar E-Pace состоялась летом прошлого года, тогда же были объявлены цены и комплектации новинки для России. Полноценные продажи «паркетника» стартовали в нашей стране 1 марта 2018-го. По итогам минувшего месяца на российском рынке было реализовано 102 кросса E-Pace — это второе место среди всех моделей британского бренда, представленных в РФ.

Самым популярным Ягуаром в России в марте остается вседорожник F-Pace. Впрочем, разница результатов продаж этой модели и кроссовера E-Pace невелика: в прошлом месяце у нас реализовано 113 автомобилей F-Pace. Не исключено, что в последующие месяцы «младший» SUV обгонит флагманскую модель бренда.

Также в марте 2018-го в России было продано 28 седанов XF, 26 «четырехдверок» XE, пять машин XJ и три спорткара F-Type. Совокупный объем продаж автомобилей Jaguar в нашей стране в минувшем месяце составил 277 единиц — на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Отметим, «Эф-Пэйс» является бестселлером бренда в РФ по итогам всего прошлого года, причем с большим отрывом: тогда в нашей стране было продано 1 335 таких кроссоверов. Второе место в 2017-м — у седана XF, который разошелся по стране тиражом в 364 экземпляра.

Бензиновая линейка Jaguar F-Pace в России представлена «турбочетверкой» 2.0 (250 или 300 л.с.) и трехлитровой «шестеркой» с нагнетателем (380 л.с.), дизели — четырехцилиндровый турбомотор 2.0 (180 л.с.), 240-сильный битурбированный двигатель аналогичного объема и V6 3.0 с двойным турбонаддувом (300 л.с.). Все моторы сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом», привод — только полный. Цена F-Pace — от 3 294 000 рублей.

E-Pace в РФ также доступен только с полным приводом, этот кроссовер оснащается двухлитровыми «турбочетверками», работающим с 9АКП: бензиновый мотор выдает 249 или 300 л.с., дизели — 150, 180 или 240 л.с. (у самого мощного дизеля — два турбокомпрессора). Цена Jaguar E-Pace — от 2 544 000 рублей.

По материалам: www.kolesa.ru