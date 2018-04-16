Ушлый британец обхитрил систему, купив машину вместо билета

Житель Великобритании Том Чёрч из Бристоля сэкономил на поездке к другу в Лондон, купив вместо билета на поезд полноценный автомобиль. Об этом рассказало издание LADBible.

27-летний британец ради одной поездки на расстояние в 160 км отыскал и приобрёл легковую машину всего за 80 фунтов стерлингов (около 7 000 рублей). Именно столько ему пришлось выложить за Honda Civic 1997 года выпуска, которую прежняя владелица намеревалась сдать в металлолом. На такой шаг молодой человек пошёл потому, что билет на поезд в один конец обошёлся бы в 218 фунтов стерлингов (около 19,1 тысячи рублей).

Разумеется, находчивому британцу пришлось понести и иные расходы — оплатить дорожный сбор и купить топливо. Благо, Honda Civic оснащена скромным по объёму мотором. Стоимость дорожного сбора на полгода потянула на 81,38 фунтов (7 160 рублей). Общие затраты на автомобиль составили 206,81 фунтов (примерно 18,1 тысячи рублей) — меньше, чем билет в один конец. Новоиспечённый автовладелец не просто добрался до своего приятеля, но и стал владельцем личного транспорта, который он впоследствии намеревается продать за 200 фунтов (порядка17,6 тысячи рублей).

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Своим поступком Чёрч привлёк внимание общественности к необоснованной дороговизне общественного транспорта. Отметим, что указанная стоимость проезда на поезде между Бристолем и Лондоном — средняя на данном направлении. При условии покупки билета заранее цена может сильно отличаться в меньшую сторону.

В реалиях России такая схема, увы, скорее всего, обречена на провал, несмотря на то, что стоимость проезда в общественном транспорте у нас тоже «кусается». Во всяком случае, приобрести автомобиль уровня Honda Civic 1997 года за 7 000 рублей у вас точно не получится: самые дешёвые предложения сопоставимых по сохранности экземпляров этой модели начинаются от 150 000 рублей: автомобиль в России по-прежнему остаётся роскошью, даже если речь идёт об откровенном металлоломе.