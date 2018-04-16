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Поддержанные авто, которые почти не теряют в цене
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Известны поддержанные авто, которые не теряют в стоимости! 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Стали известны поддержанные автомобили, которые практически не теряют в цене.
Говорить о том, что автомобиль который находится в салоне и ожидает своего владельца там, равен по стоимости тому автомобилю который уже выехал за пределы — нельзя. Конечно стоимость значительно снижается и к этому должен готовиться каждый владелец авто.
Но к счастью есть ряд машин, которым эта проблема не страшна. Для россиян хорошим выходом будет приобретать автомобили из бюджетного сегмента. Приобретая экономный вариант, вы можете не бояться разницы при покупке и продаже.
Имеется сформированный список: KIA Rio, Hyundai Solaris, Renalut Sandero, а также седаны Volkswagen Polo. Самым медленно теряющим свою заводскую стоимость является автомобиль марки LADA. Ещё у данного авто есть плюсы в том, что обслуживание и компоненты очень доступны и их можно приобрести по приемлемой цене.
Если говорить об автомобилях, которые относятся к гольф-классу, то на первом месте стоит отметить Volkswagen Golf. Также отмечаются марки Toyota Corolla, Ford Fokus и Mazda 3, у которых уже имеется пробег.
Если вы являетесь поклонником кроссоверов, то тогда обратите внимание на автомобили LADA 4х4, Chevrolet Niva и Renalut Duster.
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