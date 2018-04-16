Поддержанные авто, которые почти не теряют в цене

Известны поддержанные авто, которые не теряют в стоимости!

Стали известны поддержанные автомобили, которые практически не теряют в цене.

Говорить о том, что автомобиль который находится в салоне и ожидает своего владельца там, равен по стоимости тому автомобилю который уже выехал за пределы — нельзя. Конечно стоимость значительно снижается и к этому должен готовиться каждый владелец авто.

Но к счастью есть ряд машин, которым эта проблема не страшна. Для россиян хорошим выходом будет приобретать автомобили из бюджетного сегмента. Приобретая экономный вариант, вы можете не бояться разницы при покупке и продаже.

Имеется сформированный список: KIA Rio, Hyundai Solaris, Renalut Sandero, а также седаны Volkswagen Polo . Самым медленно теряющим свою заводскую стоимость является автомобиль марки LADA . Ещё у данного авто есть плюсы в том, что обслуживание и компоненты очень доступны и их можно приобрести по приемлемой цене.