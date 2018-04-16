Mercedes-Benz запускает собственную услугу подписки на роскошные автомобили

В прошлом месяце сразу несколько известных производителей заявили о новых услугах, предоставляющих подписку на автомобили. И теперь Mercedes-Benz присоединился к ним. Отмечается, пилотная программа от немецкой компании начнется в Нэшвилле и Филадельфии в июне этого года.

По сравнению с остальными услугами, сейчас мало что известно о программе Mercedes-Benz Collection, поскольку корпорация не спешит раскрывать подробности. Но отмечает, что клиентам будет предложено несколько уровней и они смогут выбрать из огромного количества транспортных средств, включая модели Mercedes-AMG. Как и в других сервисах, по желанию можно будет сменить автомобиль.