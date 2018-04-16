Mercedes-Benz запускает собственную услугу подписки на роскошные автомобили 

В прошлом месяце сразу несколько известных производителей заявили о новых услугах, предоставляющих подписку на автомобили. И теперь Mercedes-Benz присоединился к ним. Отмечается, пилотная программа от немецкой компании начнется в Нэшвилле и Филадельфии в июне этого года.
По сравнению с остальными услугами, сейчас мало что известно о программе Mercedes-Benz Collection, поскольку корпорация не спешит раскрывать подробности. Но отмечает, что клиентам будет предложено несколько уровней и они смогут выбрать из огромного количества транспортных средств, включая модели Mercedes-AMG. Как и в других сервисах, по желанию можно будет сменить автомобиль.
Касательно стоимости пока ничего не известно. Но конкуренты в лице Volvo, BMW и Porsche предлагают аналогичные программы с ценой от 600 до 2000 долларов. Ежемесячная оплата включает страхование, поддержку 24/7 и расходы на техническое обслуживание. Услуга доставки тоже присутствует, клиенты могут в любое время через специальное приложение заказать доставку автомобиля до определенного места.