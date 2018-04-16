Ещё
Марка DS придумала спорткар для 2035 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марка DS придумала спорткар для 2035 года 

Motor.ru 44 минуты назад
Фото: Motor.ru
Марка DS, принадлежащая Citroen, опубликовала видеотизер нового концепт-кара под названием X E-Tense. Автомобиль демонстрирует, как будут выглядеть модели марки в 2035 году. Ролик опубликован на канале DS France в сети YouTube.
На видео можно рассмотреть профиль концепт-кара, а также водителя в шлеме. Предположительно, X E-Tense — это спорткар, который будет представлен в двух модификациях: с закрытым кузовом и в виде одноместного спидстера.
Название E-Tense, вероятно, отсылает к болиду E-Tense FE 19, выступающему в чемпионате Формулы-E, и подтверждает информацию о том, что силовая установка концепт-кара будет электрической. Гоночная машина оснащается 340-сильным электромотором и блоком батарей емкостью 54 киловатт-часа.
В 2016 году DS представила концептуальное электрокупе E-Tense. Прототип оснастили электрической силовой установкой мощностью 402 лошадиные силы и 516 Нм крутящего момента, а также комплектом литий-ионных батарей емкостью 53 киловатт-часа. DS E-Tense способен набирать «сотню» менее чем за четыре секунды, а его максимальная скорость ограничена 250 километрами в час.
Motor.ru: последние новости
«Горячие» седаны Mercedes-AMG S63 и BMW M760i сравнили в гонке «Форды» не для России Авиамоторы на автомобилях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских водителей хотят переаттестовывать120
Казахстан закрыл границу с Россией81
Поддержанные авто, которые почти не теряют в цене1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение