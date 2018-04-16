Марка DS придумала спорткар для 2035 года

Марка DS, принадлежащая Citroen , опубликовала видеотизер нового концепт-кара под названием X E-Tense. Автомобиль демонстрирует, как будут выглядеть модели марки в 2035 году. Ролик опубликован на канале DS France в сети YouTube.

На видео можно рассмотреть профиль концепт-кара, а также водителя в шлеме. Предположительно, X E-Tense — это спорткар, который будет представлен в двух модификациях: с закрытым кузовом и в виде одноместного спидстера.

Название E-Tense, вероятно, отсылает к болиду E-Tense FE 19, выступающему в чемпионате Формулы-E, и подтверждает информацию о том, что силовая установка концепт-кара будет электрической. Гоночная машина оснащается 340-сильным электромотором и блоком батарей емкостью 54 киловатт-часа.

В 2016 году DS представила концептуальное электрокупе E-Tense. Прототип оснастили электрической силовой установкой мощностью 402 лошадиные силы и 516 Нм крутящего момента, а также комплектом литий-ионных батарей емкостью 53 киловатт-часа. DS E-Tense способен набирать «сотню» менее чем за четыре секунды, а его максимальная скорость ограничена 250 километрами в час.