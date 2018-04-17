Mercedes-Benz назвал российские цены на новый A-Class

Компания Mercedes-Benz назвала российские цены на хэтчбек A-Class нового поколения. Модель доступна только с одним двигателем и в четырех комплектация по цене от 1 720 000 рублей.

Сначала в России будет доступен только Mercedes A 200 со 163-сильной «турбочетверкой» объемом 1,3 литра, сочетающейся с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Хэтчбек с такой силовой установкой может разгоняться до «сотни» за восемь секунд. Максимальная скорость составляет 225 километров в час.

Цены на Mercedes-Benz A-Class

Комплектация | Цена (рублей) —— | —— Comfort | 1 720 000 Style | 1 890 000 Progressive | 2 010 000 Sport | 2 120 000 В список оснащения начальной комплектации Comfort войдет климат-контроль, галогеновые фары, 16-дюймовые стальные колесные диски, обивка сидений тканью, датчики света, дождя, а также навигационная система.

Старшим версиям полагается отделка салона искусственной кожей, комфортные или спортивные кресла с интегрированными подголовниками, 18-дюймовые колесные диски, 10-дюймовая цифровая приборная панель и центральный дисплей.

За доплату в 78 тысяч рублей предлагаются светодиодные фары, за 31.5 тысячи — камера заднего вида, а за 554 тысячи — спецверсия Edition 1 с особым оформлением экстерьера и салона.

Дилеры Mercedes-Benz уже начали принимать заказы на новый A-Class. Первые машины появятся в салонах летом. Позже, как ожидается, линейка расширится за счет полноприводной модификации со 190-сильным двигателем.

Mercedes-Benz A-Class четвертого поколения дебютировал в феврале текущего года. Хэтчбек получил не только новый дизайн, но и продвинутые системы безопасности, адаптированные для него от старших моделей. Гамма моторов, помимо турбомотора 1.3, включает 225-сильный бензиновый агрегат 2.0 и дизель 1.6 мощностью 116 сил.