Новый хэтчбек Mercedes-Benz A-класса: объявлена рублёвая цена 

Российское представительство марки Mercedes-Benz опубликовало цены на новое поколение хэтчбека A-класса.
Автомобиль пока предлагается только в одном варианте — Mercedes-Benz A 200 с новым бензиновым турбомотором объёмом 1,3 литра, развивающим 163 л. с., и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.
Цены начинаются с отметки 1 720 000 рублей, что всего на 40 тысяч дороже модели предыдущего поколения. При этом базовая комплектация весьма скромная: обычный кондиционер, мультимедийная система с навигацией, датчик дождя, стальные диски.
Новый Mercedes-Benz A-класса, представленный в феврале этого года, получил дизайн в новом фирменном стиле марки, интерьер с широким дисплеем и новую мультимедийную систему с голосовым управлением.
В прошлом году в России продали 401 хэтчбек А-класса. Ближайшим конкурентом модели как и прежде станет BMW первой серии, цены на который начинаются с 1 550 000 рублей.