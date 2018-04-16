Новый хэтчбек Mercedes-Benz A-класса: объявлена рублёвая цена

Российское представительство марки Mercedes-Benz опубликовало цены на новое поколение хэтчбека A-класса.

Автомобиль пока предлагается только в одном варианте — Mercedes-Benz A 200 с новым бензиновым турбомотором объёмом 1,3 литра, развивающим 163 л. с., и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Цены начинаются с отметки 1 720 000 рублей, что всего на 40 тысяч дороже модели предыдущего поколения. При этом базовая комплектация весьма скромная: обычный кондиционер, мультимедийная система с навигацией, датчик дождя, стальные диски.

Новый Mercedes-Benz A-класса, представленный в феврале этого года, получил дизайн в новом фирменном стиле марки, интерьер с широким дисплеем и новую мультимедийную систему с голосовым управлением.