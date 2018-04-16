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Новый Mercedes-Benz А-Класса: российские цены
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Новый Mercedes-Benz А-Класса: российские цены 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Mercedes-Benz готовится открыть российские продажи нового поколения А-Класса. Самая компактная модель «Мерседеса» будет стоить на уровне конкурентов, но приедет в Россию с единственным двигателем — 1,4-литровым бензиновым турбо.
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