Один из трех четырехцилиндровых Ferrari продадут на аукционе

Аукционный дом Bonhams выставит на торги в Монако уникальный родстер Ferrari 625TF 1953 года с кузовом работы итальянского ателье Vignale. Подобных машин было выпущено три экземпляра. Предполагаемая цена — 4,5-6,5 миллиона евро (346-500 миллионов рублей по текущему курсу).

Выставленный на продажу автомобиль дебютировал в финальных тренировочных заездах перед итальянским Гран-при Формулы-1 в 1958 году. На родстере выступал британский автогонщик Майк Хоторн

Ferrari 625TF оснащался 2,5-литровой «четверкой» и изначально комплектовался кузовом Autodromo. Однако из-за недовольства Энцо Феррари его полностью переделали в Vignale.

Автомобиль сменил пять владельцев из Бразилии и Аргентины. Неоднократно принимал участие в различных гонках. В середине 1960-х он вернулся в Италию, где затерялся на несколько лет. В 1974 году родстер нашли на свалке в Неаполе и полностью восстановили. Спорткар выступал в Mille Miglia в 1984, 1986, 1989 и 1990 году. Нынешний владелец участвовал в историческим Гран-При Монако в 2006 году.