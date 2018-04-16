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Один из трех четырехцилиндровых Ferrari продадут на аукционе
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Один из трех четырехцилиндровых Ferrari продадут на аукционе 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Аукционный дом Bonhams выставит на торги в Монако уникальный родстер Ferrari 625TF 1953 года с кузовом работы итальянского ателье Vignale. Подобных машин было выпущено три экземпляра. Предполагаемая цена — 4,5-6,5 миллиона евро (346-500 миллионов рублей по текущему курсу).
Выставленный на продажу автомобиль дебютировал в финальных тренировочных заездах перед итальянским Гран-при Формулы-1 в 1958 году. На родстере выступал британский автогонщик Майк Хоторн.
Ferrari 625TF оснащался 2,5-литровой «четверкой» и изначально комплектовался кузовом Autodromo. Однако из-за недовольства Энцо Феррари его полностью переделали в Vignale.
Автомобиль сменил пять владельцев из Бразилии и Аргентины. Неоднократно принимал участие в различных гонках. В середине 1960-х он вернулся в Италию, где затерялся на несколько лет. В 1974 году родстер нашли на свалке в Неаполе и полностью восстановили. Спорткар выступал в Mille Miglia в 1984, 1986, 1989 и 1990 году. Нынешний владелец участвовал в историческим Гран-При Монако в 2006 году.
В марте сообщалось, что RM Sotheby's намерен выставить на торги существующий в единственном экземпляре Ferrari 328 GTS Conciso, построенный немецкой дизайн-студией Bernd Michalak Design Studio. У машины уникальный кузов «баркетта», нет крыши и дверей.
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