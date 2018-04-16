Шикарный суперкар Devel Sixteen презентован на видеоролике

Суперкар Devel Sixteen продемонстрировал свои потрясающие возможности.

В этом можно убедиться, посмотрев видео

На данный момент Devel по праву считается самым мощным суперкаром. Ведь под капотом у него спрятан двигатель в 3000 лошадиных сил, способный выжимать 515 километров в час.

Однако на продемонстрированном ролике водитель задействовал только 20 процентов мощности мотора.

Первая версия Devel Sixteen на стадии концепта была показана еще в 2006 году. После этого компания-производитель потратила десять лет на доработку автомобиля.

Теперь он доступен состоятельным покупателям за 1,8 миллиона долларов. Есть еще вариант с чудовищными 5000 лошадиными силами. Однако эта машина создана для состязаний по драгу.

На видео трудно не услышать шум, исходящий из мотора V16. В большом городе звуки наверняка не вызовут особого восторга у окружающих. Однако на пустынной местности звук будет выделяться своеобразным контрастом.