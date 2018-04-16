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Шикарный суперкар Devel Sixteen презентован на видеоролике
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Шикарный суперкар Devel Sixteen презентован на видеоролике 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Суперкар Devel Sixteen продемонстрировал свои потрясающие возможности.
В этом можно убедиться, посмотрев видео
На данный момент Devel по праву считается самым мощным суперкаром. Ведь под капотом у него спрятан двигатель в 3000 лошадиных сил, способный выжимать 515 километров в час.
Однако на продемонстрированном ролике водитель задействовал только 20 процентов мощности мотора.
Первая версия Devel Sixteen на стадии концепта была показана еще в 2006 году. После этого компания-производитель потратила десять лет на доработку автомобиля.
Теперь он доступен состоятельным покупателям за 1,8 миллиона долларов. Есть еще вариант с чудовищными 5000 лошадиными силами. Однако эта машина создана для состязаний по драгу.
На видео трудно не услышать шум, исходящий из мотора V16. В большом городе звуки наверняка не вызовут особого восторга у окружающих. Однако на пустынной местности звук будет выделяться своеобразным контрастом.
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