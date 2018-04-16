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Разгон 5007-сильного гиперкара показали на видео
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Разгон 5007-сильного гиперкара показали на видео 

Motor.ru 50 минут назад
Фото: Motor.ru
Дубайская компания Devel Motors показала на видео разгон гиперкара Devel Sixteen, оснащенного двигателем V16 мощностью 5007 лошадиных сил. В описании к ролику, размещенному в Instagram, указано, что использовалось только 20 процентов мощности мотора.
Постройкой 12,3-литрового агрегата для Devel Sixteen занималась компания Steve Morris Engines, разрабатывающая турбонагнетатели и двигатели для драгстеров. Мотор с четырьмя турбинами и пиковым моментом в 4771 Нм способен разгонять гиперкар до 100 километров в час за 1,8 секунды. Заявленная максимальная скорость — свыше 515 километров в час. Цена машины составляет около двух миллионов долларов.
Помимо 5007-сильной версии, Devel Sixteen предложат в модификации с одной или двумя V-образными «восьмерками». В первом случае отдача составит 1500 лошадиных сил, во втором — 3000 сил. Агрегаты сочетаются с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Цена — 1,6 и 1,8 миллиона долларов соответственно.
К работе над Devel Sixteen также привлекли итальянскую компанию Manifattura Automobili Torino. Ранее она принимала участие в постройке гиперкара SCG 003 и Apollo Intensa Emozione.
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