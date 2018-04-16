Названы цены на новый Mercedes A-Class в России

На первом этапе в Россию наладят поставки единственной версии A200 с 1,4-литровым турбомотором мощностью 163 л.с. и «роботом». В зависимости от комплектации цены на модель будут варьироваться от 1,7 млн до 2,2 млн рублей.

Как сообщал «Авторамблер», четвертая генерация A-Class построена на модульной архитектуре MFA. По сравнению с предшественником хэтчбек «вытянулся» в длину на 127 мм до 4419 мм, а размер колесной базы увеличился на 30 мм и составил 2729 мм.

Помимо 163-сильного двигателя, в Европе автомобиль предлагают с двухлитровым агрегатом мощностью 224 л.с., а также 1,5-литровым турбодизелем, отдача которого составляет 116 л.с.