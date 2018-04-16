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Концепция Pininfarina K350 готовится к официальному дебюту
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Концепция Pininfarina K350 готовится к официальному дебюту 

Auto.Today 27 минут назад
Фото: Auto.Today
Итальянская компания планирует на Пекинском автосалоне продемонстрировать две концептуальные концепции, созданные в рамках сотрудничества Pininfarina с Hybrid Kinetic Group (HKG). Ранее производитель представил модель H500 и теперь показывает тизерные изображение K350.
Четырехместный внедорожник присоединяется к ранее обнаруженным K550 и K750, и, судя по названию, он должен быть самой компактной моделью в линейке. По сравнению с предшественниками, K350 имеет наклонную линию крыши, роскошный салон и двухцветную окраску экстерьера, при этом некоторые особенности нынешних автомобилей сохранены, а именно — привычная решетка радиатора и достаточно узкие осветительные приборы. Что касается интерьера, салон транспортного средства получает качественную отделку из различных материалов и задние подлокотники с интересной конструкцией. Как и многие другие концепции, реализованные в рамках партнерства Pininfarina-HKG, K350 оснащен гибридным силовым агрегатом и имеет расширенный запас хода (по предварительным данным около 1000 километров).
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