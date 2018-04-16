Захватывающая битва: суперкар McLaren 720S против супербайка BMW S1000RR 

Британский среднемоторный суперкар вооружен 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, развивающим 720 л.с. и 770 Нм. Многочисленные видео дают понять, что по динамике разгона McLaren практически нет равных. Согласно заводским данным, он набирает сотню за 2,9 с, а на 200 км/ч выходит спустя 7,8 с после старта. Максимальная скорость — 341 км/ч. Чтобы соперничать с ураганным монстром требуется… не так уж и много.
Два колеса, рядная «четверка» объемом 999 «кубиков», выдающая 199 л.с. и 113 Нм при снаряженной массе аппарата, едва превышающей две сотни килограммов. BMW S 1000 RR — спортбайк, в свое время изменивший отношение многих к баварской марке! Он невероятно быстрый и обладает почти совершенными электронными ассистентами. Но каким будет расклад, если «бумеру» придется схлестнуться с McLaren 720S? Ответ — в захватывающем видео.