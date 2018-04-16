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DS магнитит общественность тизером концептуального X E-Tense
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DS магнитит общественность тизером концептуального X E-Tense 

Car.ru 59 минут назад
Фото: Car.ru
Французская компания DS размышляет на тему того, каким может и должен быть её автомобиль в 2035 году.
DS, французский премиальный бренд, часть семейства PSA, объявил в социальных сетях о появлении нового концептуального автомобиля на электротяге. Как мы видим, примерно так в DS Automobiles видят машину не столь и далёкого будущего.
DS X E-Tense — аппарат таинственный. Он вызывает массу вопросов. Поскольку в названии «E-Tense», то это, скорее всего, означает, что мы будем иметь дело с электрическим или гибридным концепт-каром, в то время как «X» может указывать на полный привод.
Quand les équipes de #DSAutomobiles rêvent à 2035. #DSXETENSE #Innovation #Teaser pic.twitter.com/qcyJNT4Bk6
— DS France (@DS_fr) 14 апреля 2018 г.
Силуэт, который мы видим в кратком видео, отличается мускулистыми крыльями с широкими арками, скрывающими огромные колёса. Вообще же его формы очень красивы и смотрятся смело. DS, как можно предположить, выпустит данное авто в двух версиях: одна — с традиционным закрытым кузовом, другая — в стиле спидстера, где место найдётся только для самого водителя.
Что касается даты, когда мы ощутим всю прелесть DS X E-Tense в металле. Считается, что DS представит шоу-машину в Пекине — в рамках Международного автосалона в конце апреля.
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