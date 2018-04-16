Компания DS анонсировала новый электрокар X E-Tense Concept

Премиальная французская компания DS Automobiles, входящая в состав концерна PSA, опубликовала интригующий видеоролик, в котором демонстрируется новый концептуальный электрокар DS X E-Tense Concept. Прототип призван показать миру, как будут выглядеть автомобили бренда в 2035 году.

Никакой подробной информации о новом концептуальном купе DS X E-Tense Concept французская марка пока не рассекретила. Судя по кадрам ролика, прототип получил оригинальную светодиодную оптику, массивные крылья, большие колёса и длинный капот.

Помимо всего прочего, как видно на видео, компания разрабатывает две версии новинки — с жестким верхом и открытым салоном с единственным сиденьем. Можно предположить, что концепт отчасти намекает на гоночный болид команды DS Virgin Racing, которая принимает участие в чемпионате Formula E.

Как сообщают наши зарубежные коллеги, концептуальное купе DS X E-Tense Concept оснащено четырьмя электромоторами. Официально место премьеры прототипа не называется. Но, есть информация о том, что электрокар будет показан в рамках Пекинского автосалона 2018 года, который откроет свои двери в конце апреля.