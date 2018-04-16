Subaru Forester 2019: пять поколений успеха

Вот уже почти 30 лет японская компания Субару радует своих поклонников кроссовером Форестер, что в переводе означает «Лесник». Концепт первого Форестера был представлен в еще в 1995 году на Токийском автосалоне, а в 1997 году мир увидел кроссовер Субару Форестер, правда, понятия «кроссовер» тогда еще не было.

Вообще, Форестер 1 поколения был похож на большой универсал, при этом он мог соперничать с внедорожниками по проходимости, так как имел небольшие свесы и полный привод, управляемый компьютером, который распределял крутящий момент на колеса в зависимости от поставленных задач. «Форик» — такое прозвище он имеет и по сей день — снискал любовь у многих автомобилистов, он стал популярен в США, России и даже «повенчанной» с универсалами в Европе.

Второе поколение Лесника появилось в 2002 году и это была прямо «бомба», автомобиль продолжил концепцию универсала, при этом став более грубым в хорошем смысле этого слова. Третье поколение Форестер был представлен на Парижском автошоу в октябре 2008 года. И официально это был уже кроссовер. Истинные поклонники Субару не любят третье поколение за «зализанность» и «стандартизацию», здесь нет ничего от его предшественников, это очень современный по тем меркам автомобиль. При этом, Форестер остается популярным автомобилем.

Subaru Forester SH, 3 поколение, 2009-2013

Четвертое поколение Forester было представлено в 2012 году на автосалоне в Гуанчжоу, а затем на Нью-Йоркском автосалоне 2013 года. И вот, на радость всем фанатам модели, Субару возвращается к истокам. Мы видим этот же квадратный тип кузова, большие боковые окна. Машина оснащена электроникой, на борту и всяческие помощники. Новейшая «субаровская» система X-mode, которая помогает водителю ездить по сложному грунту. Во многих американских тестах Субару на бездорожье оставляет позади всех конкурентов.

С силовыми агрегатами у Субару тоже, что называется, «не как у всех» — это оппозитные четырёхцилиндровые двигатели, атмосферные и надувные, объемом 2.0 л и 2.5 л., также для некоторых рынков поставлялись кроссоверы с 3.0-литровыми наддувными бензиновыми и дизельными моторами.

Subaru Forester SJ, 4 поколение, 2013-2018В марте 2018 года на Нью-Йоркском автосалоне было представлено 5 по счету поколение Субару Форестер 2019, который продолжил концепцию дизайна своего предшественника, но стал более современным по всем фронтам. Платформа у пятого Форестера теперь другая — SGP (Subaru Global Platform), это позволило увеличить колесную базу автомобиля до 2 670 мм. За счет увеличения кузова места у задних пассажиров стало больше и объем багажника тоже увеличился. Оптика стала вся светодиодная. Пропорции кузова сохраняют «субаровский» шарм. Хромированная решетка радиатора стала крупнее и мощнее, большие боковые стекла «заостряются» к двери багажника, а сама дверь стала шире и сохраняет правильную прямоугольную форму.

Subaru Forester 5 поколение, 2018—

Интерьер Субару Форестер 2019 заметно изменился. Предыдущие модели не могли похвастаться каким-то ярким дизайном салона по сравнению с конкурентами, но в пятой версии разработчики постарались на славу. Во-первых, за счет увеличения салона диапазон регулировок передних кресел стал больше, расположится в автомобиле высоким длинноногим людям стало удобнее. Во-вторых, изменились сами кресла, поменялась обшивка дверей. В третьих, центральная консоль имеет 2 дисплея, нижний сенсорный дисплей отведен под потребности мультимедиа-системы.

Технические данные 5 Форестер вы глядят так:

длина: 4 627 мм; ширина: 1 817 мм; высота: 1 732 мм; величина колесной базы: 2 672 мм; клиренс: 220 мм. колесные диски: диаметром 17 или 18 дюймов мотор: 2.5 л. 186 л.с., в тандеме с вариатором.

Новинку в России стоит ожидать к концу 2018 года. О ценах в нашей стране говорить пока сложно, скорее всего их диапазон будет начинаться от 1.6 миллиона рублей.