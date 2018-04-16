Ещё
Обновленный Toyota Prius появился на страницах японского журнала
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обновленный Toyota Prius появился на страницах японского журнала 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Компания Toyota намерена модернизировать нынешний Prius и представить новинку в течении 2018 года или в начале следующего года. Напоминаем, гибридная модель четвертого поколения существует с 2015 года.
Снимки, опубликованные в популярном японском журнале Best Car, указывают на важные изменения в передней части автомобиля, а именно — пересмотренные фары, которые выглядят намного изящнее, круглые противотуманные фары и переработанный бампер. Сзади расположатся обновленный бампер и совершенно другие фонари: вместо L-образных вариантов, будут предложены более традиционные горизонтальные осветительные приборы. По поводу гибридной силовой установки пока ничего неизвестно. Возможно, под капотом усовершенствованного Prius будут присутствовать модернизированные двигатели, однако, чтобы узнать подробную информацию о новинке, придется дождаться официальной премьеры. Напоминаем, в настоящее время Toyota Prius использует 1,8-литровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель, обеспечивающий 97 лошадиных сил и 142 Нм крутящего момента, а также пару электрических агрегатов с совокупной отдачей в 71 лошадиную силу и 163 Нм крутящего момента.
Auto.Today: последние новости
Концепция Pininfarina K350 готовится к официальному дебюту Новый BMW X7 замечен с минимальным количеством камуфляжа Компания Hennessey улучшила Jeep Grand Cherokee Trackhawk
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать132
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Дело «трезвого мальчика»: Алисова может выйти на свободу1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение