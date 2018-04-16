Обновленный Toyota Prius появился на страницах японского журнала 

Компания Toyota намерена модернизировать нынешний Prius и представить новинку в течении 2018 года или в начале следующего года. Напоминаем, гибридная модель четвертого поколения существует с 2015 года.
Снимки, опубликованные в популярном японском журнале Best Car, указывают на важные изменения в передней части автомобиля, а именно — пересмотренные фары, которые выглядят намного изящнее, круглые противотуманные фары и переработанный бампер. Сзади расположатся обновленный бампер и совершенно другие фонари: вместо L-образных вариантов, будут предложены более традиционные горизонтальные осветительные приборы. По поводу гибридной силовой установки пока ничего неизвестно. Возможно, под капотом усовершенствованного Prius будут присутствовать модернизированные двигатели, однако, чтобы узнать подробную информацию о новинке, придется дождаться официальной премьеры. Напоминаем, в настоящее время Toyota Prius использует 1,8-литровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель, обеспечивающий 97 лошадиных сил и 142 Нм крутящего момента, а также пару электрических агрегатов с совокупной отдачей в 71 лошадиную силу и 163 Нм крутящего момента.