Что значит немецкое качество: тест-драйв новой версии Volkswagen Polo Drive

В шоу-румах дилеров Volkswagen появилась новая модификация Polo под названием Drive. Автомобиль отличается особым оформлением экстерьера и интерьера, а также набором дополнительного оборудования. Машина уже более двух месяцев представлена на российском рынке, пора провести ее детальный тест-драйв.

Экстерьер

При первом знакомстве с автомобилем Polo в модификации под названием Drive сразу обращают на себя внимание широкие колесные арки и стильные 16-дюймовые легкосплавные диски Portago*, которые идут в качестве опций с пакетом «Спорт». Черная крыша и эксклюзивный цвет кузова White Silveri завершают образ стильного современного седана. Оригинальный рельеф кузова подчеркивается передней оптикой, где отлично сочетаются биксеноновые лампы и светодиодные ходовые огни.

Завершив внешний осмотр автомобиля, пора посмотреть, чем отличается оснащение салона Polo Drive от других комплектаций этого популярного автомобиля концерна Volkswagen.

Интерьер

Оценивая салон Volkswagen Polo Drive понимаешь, что значит немецкое качество и педантичность вместе с современным подходом к организации пространства. В интерьере Polo Drive тканевая обивка сидений Cushion**, которая не только отлично смотрится, но и отличается стойкостью к механическим воздействиям и практичностью.

Эргономика внутреннего пространства проявляется не только в качественной отделке, но и в удобной организации пространства для пассажиров. Впереди между креслами установлен центральный подлокотник, на который удобно опираться во время длительных путешествий, а в случае автоматической коробки на него хорошо положить свободную правую руку. Алюминиевые накладки на педали и декоративные вставки интерьера Dark Illusion поддерживают единый дизайн новой модификаций Polo Drive.

Функционал

Версия Drive создана на основе самой популярной комплектации Trendline, но с добавлением оборудования и функционала из более продвинутых версий. В новом Polo Drive установлены электростеклоподъемники всех дверей с комфортным открыванием (auto up/down***) и защитой от защемления, центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами, а также электроподогрев передних сидений и обогрев форсунок омывателя ветрового стекла.

Кожаный спортивный руль удобно держать в руках, размещенные на нем элементы управления аудиосистемой делают вождение ещё приятней и безопасней. Ещё одна важная вещь в плане инноваций — камера заднего вида, которая облегчит процесс парковки в стесненных условиях плотного трафика.

Инженеры оснастили автомобиль сенсорной мультимедийной системой, к которой подключаются мощные динамики.

Среди других полезных опций:

круиз-контроль — полезная в дальней дороге вещь, традиционно доступная в автомобилях более высокого класса;

датчик дождя — удобная функция, которая обеспечит быструю реакцию дворников на малейшие признаки влаги на лобовом стекле;

датчик света включит фары в нужный момент, когда оценит освещение дороги как недостаточное;

система обогрева переднего стекла ускорит «размораживание» автомобиля в холодную зиму;

поворотные фары головного света — важный фактор безопасности при езде в темное время суток;

передние и задние датчики парковки помогут увереннее чувствовать себя в плотном трафике большого мегаполиса;

электропривод складывания зеркал — удобная функция при ограниченном пространстве парковочных мест;

задержка выключения фар Coming Homeiv — приятная опция для тех, кто возвращается домой в темное время суток;

мультимедийная система с Bluetooth-модулемv и функцией проигрывания аудио в различных форматах;

мультируль с функцией управления мультимедийной системой;

кондиционер Climatic.

Управляемость

Polo Drive поставляется в следующих вариантах:

с 90-сильным мотором 1,6 и «механикой»;

со 110-сильным двигателем с механической или автоматической коробками передач;

с турбомотором 1,4 TSI (125 л.с.), который прежде был доступен только для богатых комплектаций Highline и GT.

Во всех вариантах мощности двигателя хватает практически всегда и при любой разумной загрузке. В тестовой версии автомобиль был с турбированным мотором в 125 л.с., звук двигателя заметно тише и с более приятным тембром при разгоне. На «холостых» двигатель не слышен вообще, да и вибрациями никак не намекает о своей работе. В городе — практически идеал.

Характер тяговитого и бодрого мотора продолжает рулевое управление: Polo Drive отлично входит в повороты. Работа усилителя руля и настройка шасси порадуют активных водителей. Volkswagen Polo Drive специально проектировался для российского рынка, поэтому инженеры оснастили автомобиль выносливой ходовой системой, адаптированной к плохим дорогам. Передняя подвеска представлена надежными стойками McPherson, а задняя — торсионной балкой. Спереди установлены дисковые тормоза, а задняя ось оснащена барабанными тормозами. Устойчивость при заносе обеспечивает система ABS. При этом резкие объезды колдобин и других препятствий не влекут неожиданных сюрпризов для пассажиров.

Плавность хода Volkswagen Polo Drive демонстрирует как на дорогах с хорошим асфальтовым покрытием, так и на проселочных грунтовках.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 78-11-11.

*Вайт Силвер**Кашин***Ауто ап/даун