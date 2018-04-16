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Новая версия KIA Ceed дебютирует в Париже
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Новая версия KIA Ceed дебютирует в Париже 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
В рамках Парижского автосалона 2018 года компания KIA Motors Corporation официально представит новую версию компактной модели KIA Ceed. Об этом сообщает популярное издание Auto Week, ссылаясь на представителей европейского подразделения корейского бренда.
Напомним, в настоящий момент в семействе KIA Ceed нового поколения уже есть 5-дверный хэтчбек и универсал. Официальной информации о новинке пока нет.
Скорее всего, в Париже корейская марка представит аналог стильной модели Hyundai i30 Fastback, которая будет позиционироваться как преемник 3-дверной модели KIA Pro Cee’d, доступной в течение первых двух поколений компактного автомобиля.
Также наши иностранные коллеги отмечают, что в будущем в семействе модели KIA Ceed нового поколения появится «заряженный» хэтч с приставкой GT (название официально не подтверждено), а также кросс-версия.
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