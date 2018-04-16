Volkswagen Golf GTI станет электрическим и примет участие в гонках

Kaufland подготовила модернизированный Volkswagen Golf GTI для участия в Чемпионате по ралли в Румынии в этом году. Вместо доработки 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, команда Kaufland e-Rally Team решила кардинально обновить автомобиль, превратив его в электрического гонщика.

Подробные характеристики об особой модели пока отсутствуют, но известно, что стандартный агрегат будет заменен электродвигателем. Также транспортное средство получит набор аккумуляторов, специальную подвеску, пересмотренную тормозную систему, различные колесные диски и традиционные системы безопасности, необходимые для участия в подобных состязаниях. Kaufland e-Rally Team продемонстрирует улучшенный Volkswagen в рамках Rasnov Rally, проходящего 21-22 апреля. В результате чего электрическую новинку e-Golf GTI возьмут на штатное вооружение команды, и, конечно же, используют во время специального этапа Poiana Brasov 9 — 10 июня. Управлять электрическим автомобилем будет Сорин Гисой — румынский чемпион по ралли с двадцатилетним опытом в автоспорте. Сорин имеет целых пять чемпионских титулов, две серебряные медали и, что не мало важно, он более 50 раз за свою карьеру поднимался на подиум.