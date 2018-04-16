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Обновленный Infiniti QX80 подорожал на 900 тысяч рублей
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Обновленный Infiniti QX80 подорожал на 900 тысяч рублей 

Motor.ru 22 минуты назад
Фото: Motor.ru
Компания Infiniti объявила российские цены на обновленный флагманский внедорожник QX80. Начальная цена модели увеличилась на 905 тысяч рублей — до 4 855 000 рублей. Стоимость машины с восьмиместным салоном составит 4 870 000 рублей.
Как и прежде Infiniti QX80 предлагается с 5,6-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 405 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с семидиапазонной автоматической коробкой передач. С нуля до «сотни» внедорожник разгоняется за 6,5 секунды. Максимальная скорость — 210 километров в час.
В базовой версии Luxe QX80 оснащается светодиодной головной оптикой, мультимедийной системой с возможностью отображения информации о пробках в режиме реального времени, мониторами в подголовниках передних сидений, креслами с электроприводом в восьми направлениях и системой кругового обзора.
Внедорожник в комплектации Luxe ProAcitve (5 185 000 рублей за семиместный вариант и 5 200 000 рублей за восьмиместный) получит набор систем безопасности Safety Shield, включающий в себя активный круиз-контроль c функцией поддержания дистанции до впереди идущего автомобиля, систему удержания и предупреждения о выходе из полосы движения, предупреждения о возможном столкновении, мониторинга слепых зон, а также цифровое зеркало заднего вида и более продвинутую аудиосистему.
Премьера обновленного Infiniti QX80 состоялась на Дубайском автосалоне в ноябре 2017 года. Модель выполнена в стилистике концепт-кара QX80 Monograph, представленного весной 2017-го на моторшоу в Нью-Йорке.
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