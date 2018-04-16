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Создатель суперкара Gumpert Apollo поможет китайцам выпустить кроссовер и купе
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Создатель суперкара Gumpert Apollo поможет китайцам выпустить кроссовер и купе 

Motor.ru 34 минуты назад
Фото: Motor.ru
Китайская марка Aiways, в которой работает создатель экстремального суперкара Gumpert Apollo Роланд Гумперт, представила кроссовер U5 Ion, который первым встанет на конвейер нового завода бренда. Продажи новинки на местном рынке начнутся в 2019 году.
Электрический кроссовер Aiways U5 Ion построен на новой модульной платформе MAS, которая станет основой еще для 15 моделей марки — от седана до пикапа. Она преимущественно сделана из алюминия и позволяет варьировать величину колесной базы в пределах 2700–3000 миллиметров.
Параметры силовой установки вседорожника не называются. Известно лишь, что он будет предлагаться с блоком батарей емкостью 53, 63 или 80 киловатт-часов. Заявленный запас хода — 365-460 километров.
В оснащение Aiways U5 Ion входит светодиодная оптика, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, виртуальная «приборка», полуавтономная система управления второго уровня с потенциальной возможностью повышения до четвертого, а также 21-дюймовые колесные диски. Среди особенностей — тонкие кресла, «парящая» центральная консоль и тоннель.
Еще одной моделью, запланированной для Пекинского автосалона, является названный в честь Роланда Гумберта спорткар Aiways RG. Сообщается, что до «сотни» RG сможет разгоняться за три секунды, а его максимальная скорость составит 300 километров в час. Дополнительно обещают аккумулятор большой емкости и внушительный запас хода — до 1200 километров.
Автомобили будут собирать на новом заводе марки в Ганжао. На запуск моделей в серию компания привлекла более миллиарда долларов инвестиций.
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