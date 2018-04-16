Перепродажи легковушек на авторынке Санкт-Петербурга сократились на 10% в марте Согласно данным «Автостат Инфо», в марте 2018 года покупатели на авторынке Санкт-Петербурга приобрели 13 004 легковых авто с пробегом. Перепродажи таких машин сократились на 10% относительно прошлогоднего результата — 14 426 ед. авто. За первый квартал текущего года продажи легковушек с пробегом на местном рынке сократились на 4,5% и составили 34 180 ед.
Сегмент иномарок с пробегом в марте «просел» на 7,2% (до 11 777 ед.), а за три первых месяца сократился на 2,1% (до 30 823 авто). Перепродажи легковушек отечественных брендов в марте снизились на 29,2% и составили 1227 авто. За первый квартал этот сегмент «просел» на 22,1% к прошлому году, до 3357 ед.
В марте 2018 года лидерство на питерском рынке авто с пробегом сохранил Ford Focus с результатом перепродаж 502 ед. (-13%). Второе место среди подержанных легковушек на питерском рынке занимает в марте Hyundai Solaris — 291 авто (+7,4%), а на третьем расположилась Skoda Octavia — 281 ед. (+13,3%). Далее в мартовском рейтинге вторичного авторынка Питера расположились Volkswagen Polo (266 авто, -0,4%) и KIA Rio (261 ед., +26,7%). Почти также выглядит ТОП-5 самых продаваемых моделей по результатам I квартала: Ford Focus (1334 ед., -12,3%), Volkswagen Polo (720 авто, +16,7%), Hyundai Solaris (708 авто, 19,6%), Skoda Octavia (691 ед., +11,8%) и Opel Astra (643 ед., -5%).