Из кубиков Lego сделали полноразмерную копию Porsche 911

Компания Porsche построила из кубиков Lego полноразмерную копию спорткара 911 Turbo 3.0 — первого турбированный гражданский автомобиль марки, появившийся в 1970-х. Макет выставили в музее производителя в Штутгарте.

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Настоящий Porsche 911 Turbo 3.0 оснащался 260-сильным двигателем. В период с 1975-го по 1977 год компания выпустила 2819 таких автомобилей, после чего на смену машине пришел спорткар с 3,3-литровым мотором.

Большие кубики Lego были изготовлены компанией специально для этого проекта.

Ранее дебютировал полноразмерный макет болида Формулы-1, собранный из 349 911 кубиков Lego, копия суперкара McLaren 720S из 280 тысяч кубиков и пятиметровый Бэтмобиль, который весит 770 килограммов. На его постройку ушло 344 кубика Lego и 1833 часа работы.

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