Эксперты назвали лучшие отечественные внедорожники

В России автомобили всегда ценились не только за свои ходовые характеристики и дороговизну, но и за проходимость. Автомобильные корифеи решили составить рейтинг самых удачных российских внедорожников, некоторые из которых таковыми на бумаге и не являются.

На пятом месте чарта находится знаменитая и многими любимая «Буханка». Полноприводный автомобиль EFP-2206 оснащается бензиновым 2,7-литровым мотором мощностью 112 л. с. и крутящим моментом 198 Нм, который сочетается с пятиступенчатой трансмиссией и двухступенчатой раздаточной коробкой.

Клиренс у модели хоть и очень приличный — 205 мм, но подвеска отличается жесткостью. Салон у автомобиля также весьма и весьма минималистичный, без особых удобств.

Горьковский автозавод осовременил концепцию проходимого микроавтобуса. ГАЗ «Соболь » 4×4 по своим характеристикам похож на «Буханку», но по габаритам превосходит ее. При этом у автомобиля такой же клиренс в 205 мм и подключаемый полный привод.

На выбор есть два мотора: бензиновый объемом 2,4 л на 137 л. с. и дизельный Cummins объемом 2,8 л и мощностью 128 л. с. Модель более современная, нежели УАЗ-2206, поэтому и салон у нее более комфортабельный, хоть эталоном его назвать и нельзя.

В тройке сильнейших еще один автомобиль Ульяновского автомобильного завода — «Патриот». Он является наследником технически устаревшего «Хантера», который производится и по сей день, но уже мелкими тиражами. После недавнего рестайлинга «Патриот» превратился в настоящий современный утилитарный автомобиль с хорошими внедорожными характеристиками.

Здесь и дорожный просвет 210 мм, двигатель объемом 2,7 л на 135 л. с. и двухступенчатая «раздатка» с электроприводом. Из недостатков можно отметить высокий расход топлива и не всегда высокое качество сборки.

На второе место эксперты поставили Chevrolet Niva. Разработка специалистов General Motors и отечественного «АвтоВАЗа» быстро нашла поклонников, благодаря низкой цене и внедорожным способностям.

Из преимуществ отметим постоянный полный привод, блокировку дифференциала и «понижайку». Клиренс составляет 200 мм. Из очевидных недостатков — 1,7-литровый мотор на 80 л. с. и постепенное устаревание модели. Потребители постепенно теряют надежду на выпуск долгожданного второго поколения модели.

Лучшим внедорожником России была названа оригинальная «Нива», которая сегодня именуется Lada 4×4. Разумеется, в техническом плане этот автомобиль устарел еще больше «Шнивы», но тот факт, что этот автомобиль держится на конвейере более 40 лет, делает его королем российского рынка внедорожников.

У Lada 4×4 клиренс в 205 мм, полный привод и управляемость обычного легкового автомобиля. Разумеется, на стороне автомобиля и его стоимость. И отметим, что легендарная «Нива» стала прообразом современных кроссоверов, ведь у нее не рамная конструкция. Читайте статью на QutoЧитайте также:«АвтоВАЗ» уличили в грубых нарушенияхKia анонсировала Ceed в новом типе кузова — шутинг-брейкНазвано имя нового президента «АвтоВАЗа»