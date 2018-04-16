Бюджетный кроссовер Skoda Kamiq: официальные изображения

Новый компактный «паркетник» чешской марки представят уже через неделю. В Сеть выложили официальные эскизы нового кроссовера Skoda Kamiq, разработанного в первую очередь для Поднебесной. Первый показ «паркетника» пройдет 23 апреля, через пару дней в рамках Пекинского автосалона состоится его публичная премьера, а на китайский рынок SUV должен выйти в июне этого года. В линейке марки новинка окажется на ступеньку ниже «паркетника» Karoq.

По предварительным данным, Kamiq построен на платформе MQB концерна Volkswagen . Длина нового кроссовера Шкоды равна 4 390 мм, ширина — 1 781 мм, высота — 1 593 мм, колесная база — 2 610 мм. Таким образом, Kamiq получился компактнее китайской версии Карока. Напомним, специально для Поднебесной Skoda Karoq «растянули»: длина и колесная база увеличены на 50 мм по сравнению со «старосветским» SUV. Так, габариты Karoq, представленного в Китае, следующие: 4 432/1 841/1 614 мм, колесная база — 2 688 мм.

Как отмечают местные СМИ, на китайском рынке Skoda Kamiq предложат с бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 110 л.с. Скорее всего, речь идет о двигателе нового семейства ЕА211 Evo. Скоро таким мотором предполагается заменить текущий 1.6 по всему миру. Пока неизвестно, с какими коробками будет сочетаться движок Kamiq, привод же наверняка окажется только передним.

Производство новинки наладят в Поднебесной на заводе СП Volkswagen и SAIC, цена модели пока не объявлена. Skoda Karoq в Китае сегодня стоит от 139 900 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 368 000 рублей по актуальному курсу. На данный момент нет информации о планах Skoda продавать кроссовер Kamiq за пределами китайского рынка. Первые «живые» фото «младшего» SUV чешской марки появились в Сети в январе этого года. А несколько дней назад местные СМИ распространили свежие снимки Kamiq — кроссовер поймали во время тестов.

По материалам: www.kolesa.ru