Skoda рассекретила новый кроссовер Kamiq

О новинке известно, что она позиционируется на ступень ниже Karoq и уступает по габаритам его удлиненной китайской версии. В длину Kamiq достигает 4 390 мм, в ширину — 1 781 мм, в высоту — 1 593 мм, а колесная база составляет 2 610 мм. В основу легла «фольцвагеновская» модульная архитектура MQB.

По неофициальным данным, китайцы получат кроссовер с безальтернативным передним приводом и бензиновым мотором объемом 1,5 литра мощностью 110 л.с.

Премьера состоится уже в ближайшие дни на автосалоне в Пекине, а в продажу автомобиль поступит в начале лета. Тогда же будут объявлены и цены на модель.