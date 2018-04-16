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Skoda рассекретила новый кроссовер Kamiq
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Skoda рассекретила новый кроссовер Kamiq 

Авторамблер 57 минут назад
Фото: Авторамблер
О новинке известно, что она позиционируется на ступень ниже Karoq и уступает по габаритам его удлиненной китайской версии. В длину Kamiq достигает 4 390 мм, в ширину — 1 781 мм, в высоту — 1 593 мм, а колесная база составляет 2 610 мм. В основу легла «фольцвагеновская» модульная архитектура MQB.
По неофициальным данным, китайцы получат кроссовер с безальтернативным передним приводом и бензиновым мотором объемом 1,5 литра мощностью 110 л.с.
Премьера состоится уже в ближайшие дни на автосалоне в Пекине, а в продажу автомобиль поступит в начале лета. Тогда же будут объявлены и цены на модель.
Информации о возможных поставках Skoda Kamiq в страны за пределами Китая пока нет.
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 Ещё 2 источника 
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