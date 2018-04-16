Автомобили Hyundai перестанут быть «скучными»

«Представьте себе, что 65% автомобилей, которые вы видите на улицах, принадлежат двум производителям. Если машины имеют одинаковый дизайн, то пейзаж окажется крайне скучным. Я этого делать не хочу», — заявил художник порталу motoring.com.au.

Он поведал, что максимум через год его команда покажет новое видение стиля Hyundai. Какие именно изменения грядут, Донкервольке уточнять не стал. Он лишь обмолвился, что машины будут точнее отвечать требованиям того сегмента, в который они нацелены. Это понятно: интригу со сменой дизайна всегда держат до последнего.