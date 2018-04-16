Автомобили Hyundai перестанут быть «скучными» 

Люк Донкервольке занимает должность главного дизайнера марки Hyundai с 2016 года. До этого он работал на бренды империи Volkswagen — Audi, Seat, Bentley и Lamborghini. Его перу принадлежат, в частности, Lamborghini Murcielago и Bentley Bentayga. Понятно, что такому человеку стиль нынешних корейских машин показался скучным.
«Представьте себе, что 65% автомобилей, которые вы видите на улицах, принадлежат двум производителям. Если машины имеют одинаковый дизайн, то пейзаж окажется крайне скучным. Я этого делать не хочу», — заявил художник порталу motoring.com.au.
Он поведал, что максимум через год его команда покажет новое видение стиля Hyundai. Какие именно изменения грядут, Донкервольке уточнять не стал. Он лишь обмолвился, что машины будут точнее отвечать требованиям того сегмента, в который они нацелены. Это понятно: интригу со сменой дизайна всегда держат до последнего.
Дизайнер отвечает и за облик премиальных «Дженезисов». Люк Донкервольке заверил, что эпатажа, вычурности и «громкости» в них не будет. В качестве негативных примеров он упомянул автомобили Lexus и Infiniti. Напомним, что в планах по развитию бренда Genesis значатся как минимум два кроссовера и спорткар.