11 советских автомобилей, которые изначально были другими 

Москвич-2141 Это калька с Simca 1308, выпускавшейся французским подразделением концерна Chrysler. В 1976 году пример для подражания завоевал титул «Европейский автомобиль года», но, несмотря на звание, имел недостатки, например, проблемы с качеством сборки. Впрочем, дело даже не в этом — на столичном предприятии первоначально готовили преемника устаревшему «Москвич-412» на заднеприводной платформе, и директива Минавтопрома срочно разрабатывать переднеприводник нарушила планы предприятия. К производству готовился совершенно другой автомобиль, так называемый прототип серии С, имевший другой кузов (фастбек), головную оптику с «дворниками» и дверные ручки, сделанные почти заподлицо с кузовом. Макет первой итерации построили в кратчайшие сроки в феврале 1975 года. В дальнейшем появился более традиционный С-2 и С-3 с третьим рядом окон вместо глухих задних стоек. Но на конвейер попал именно «сорок первый», прообразом которого стала Simca… ГАЗ-21 Дизайн «Москвичей» и «Жигулей» был европейским, в то время как «Волга» несла печать заокеанских традиций. Облик первой ГАЗ-21 сформировался не сразу — начальный вариант художника Льва Еремеева, представленный в виде гипсового макета, напоминал уменьшенный ЗиМ, и со временем из него появился знакомый всем образ. За свою жизнь ГАЗ-21 пережил несколько рестайлингов и в ходе первого автомобиль мог измениться куда сильнее. В 1960 году Еремеев подготовил вариант с козырьками над фарами и другими нюансами, заметно преображавшими переднюю часть. Но его сочли затратным в производстве и ограничились куда более умеренными новшествами. Был также вариант Джона Вильямса «Звезда». Эффектный автомобиль! Но выпуск кузова с подобными изысками оказался не под силу предприятию. ГАЗ-24 В достаточной степени «американистый» ГАЗ-24по сей день по праву считается одним из самых красивых советских автомобилей. А ведь все могло быть еще радикальнее! Под влиянием без преувеличения великой школы американского дизайна художники, включая Еремеева, создавали варианты облика будущего седана, выглядевшие так, словно созданы в студиях стиля General Motors или Chrysler. Опытные образцы ГАЗ-24-15 и ГАЗ-24-16 с минимальными внешними отличиями от товарной машины имели передок с четырьмя фарами. В итоге остановились на варианте с парой фар. ГАЗ-3102 «Волга» ГАЗ-24 проектировался под установку разных типов двигателей, включая так и не появившийся V6. Позже «шестерку» прочили седану с индексом 3101. Из этого проекта выросла номенклатурная ГАЗ-3102 «Волга»непременно черного цвета, с хромированной «ухмылкой» радиаторной решетки — еще один автомобиль из Страны Советов, отличавшийся гармонией внешнего вида вперемешку с едва уловимой зловещей аурой. Но первоначально седан представлялся его создателям другим и более «нарядный» кузов был далеко не единственной интересной особенностью машины. Например, с ней завод планировал перейти на двигатели V6 и внедрять автоматическую коробку передач. Снова увы — экономическая ситуация начала семидесятых годов помешала воплотить ГАЗ-3101 и на свет появился 3102 с большим количеством агрегатов, перекочевавших с «двадцатьчетверки». ВАЗ-2103 Говорим «зубило», подразумеваем Porsche. Немецкая компания участвовала в разработке переднеприводного семейства из Тольятти, но по сути то был второй этап совместной работы автопроизводителей. На первом же Porsche даже приложила руки к обновлению ВАЗ-2103. Автомобиль у немцев получился своеобразный — он выглядел так, словно собрался превратиться в восточногерманский Wartburg, но внезапно одумался. Салон переработали, а руль здорово напоминал «баранки», которые впоследствии появились на Porsche. Но в Тольятти проект отвергли из-за его дороговизны, и на сцену вышла ВАЗ-2106, которая по сути и представляла собой рестайлинг «трешки». ВАЗ-2107 На обновленный ВАЗ-2103, так и оставшийся в виде прототипа, можно было смотреть без содрогания, чего не скажешь о модернизированной «семерке» 2107Мобразца 2007 года. Седан сменил архаичный, но вполне симпатичный и привычный «мерседесоподобный» передок на чудовищно уродливую пластмассовую маску. Изменилась оптика, капот и крышка багажника. Этот вариант был встречен аудиторией негативно, что неудивительно, и так и не добрался до конвейера. ВАЗ-2121 «Нива» Впрочем, покажи «порше-ладу» или изуродованный ВАЗ-2107 даже несведущему, и он сразу скажет, откуда родом эти автомобиль. С прототипом «Нивы» образца 1972 года, известном как ВАЗ-Э2121 «Крокодил», все было куда сложнее — сразу вспоминался Ульяновск, а не Тольятти. Да и от серийной «Нивы» этот неказистый внедорожник кардинально отличался как внешне, так и по конструкции. Экстерьер решен никак не в легковом ключе, а в духе утилитарных «проходимцев». В отличие от товарного внедорожника с несущим кузовом, Крокодил имел раму и мягкий складной верх. Интересной особенностью стали режимы раздаточной коробки. Их было пять: включен только передний мост, включен только задний мост, включены оба моста с жесткой связью между ними, включены оба моста с понижающей передачей и нейтраль. Что касается окончательного дизайна «Нивы», то он был создан по инициативе молодого дизайнера Валерия Семушкина, который был совершенно не в восторге от «земноводного». Альтернативный проект с цельнометаллическим кузовом попался на глаза главному конструктору ВАЗа Владимиру Сергеевичу Соловьеву, который тот поддержал. Так «Нива» стала «Нивой». А ведь могла остаться Крокодилом… УАЗ-450 (Буханка) Путь Буханки УАЗ-450на конвейер — это тоже история метаморфоз. Пока микроавтобус повышенной проходимости обрел привычные черты, заводчане изготовили серию опытных образцов, отличающихся кроме прочего внешним видом. Этот вариант УАЗ-450А был изготовлен в 1956 году в количестве трех штук. Машины приняли участие в межведомственных испытаниях Минздрава СССР и Минобороны. В тому же году производитель построил три опытных штабных автобуса УАЗ-450Б с дополнительными автономными отопителями, откидными столами, сейфом для документов и другими атрибутами машины специального назначения. Но военных не устроил недостаточный внутренний объем. УАЗ-469 Знаменитый внедорожник встал на конвейер в 1972 году, но разработка стартовала еще в пятидесятые и опытный вариант автомобиля, заметно отличавшийся от окончательного варианта, был готов в 1958-м. У одного из прототипов была интересная особенность — с водительской стороны всего одна дверь, а с пассажирской — две. Кстати, завод определил стилистическую концепцию, если это словосочетание вообще уместно в адрес армейского внедорожника, аж в 1962 году, за одиннадцать лет до начала серийного производства. ЗАЗ-965 Горбатый Запорожец — что необычного может быть в этом герое анекдотов и объектом для насмешек? Но знаете ли вы, что автомобиль появился на свет благодаря… АЗЛК, который в те годы назывался МЗМА (Московский завод малолитражных автомобилей)? В середине пятидесятых годов столичное предприятие начало разработку массовой дешевой модели, подсмотрев, чего греха таить, общие очертания у Fiat 600. Машина, прозванная «Москвич-444», получила ирбитский двухцилиндровый оппозитный двигатель, расположенный в заднем свесе, взаимозаменяемое лобовое и заднее стекло. Со временем автомобиль оснастили V-образным четырехцилиндровым двигателем. Но выпуск на мощностях столичного завода так и не развернули — в ноябре 1958 года Совет Министров СССР распорядился организовать выпуск новинки на Запорожском комбайновом заводе «Коммунар». В 1959 году была передана вся техническая документация. Прототип МЗМА имел внешние отличия от товарной версии ЗАЗ. В частности, у малолитражек разное оформление передней части, а также отличаются двери и воздухозаборники в задних крыльях. «Запорожец» получился проще. ЗАЗ-966 «Запорожец» не был самостоятельной моделью, в отличие от «ушастого» ЗАЗ-966. Один из первых прототипов отличался оригинальной и даже дерзкой внешностью а-ля Chevrolet Corvair с эффектными «бровями» над передними фарами. К чему пришел дизайн этой модели мы отлично знаем. Кстати, серийная двухдверка напоминала NSU Prinz 4, который к слову, не имел воздухозаборников-"ушей".