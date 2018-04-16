Сержио Маркионне поделился своим мнением о дизельных автомобилях 

Генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles Сержио Маркионне озвучил свои мысли о будущем транспортных средств, оснащенных дизельными двигателями.
Официальный представитель FCA считает, что продажи дизельных моделей будут продолжать стремительно падать и никогда не смогут вернуться на былой уровень. Это касается и той ситуации, когда дизельные агрегаты станут более экологическими и значительно сократят вредные выбросы. Маркионне отмечает ежемесячное сокращение продаж и подчеркивает: нет смысла отрицать, что электрические модели постепенно вытесняют бензиновые и дизельные аналоги. Отмечается, FCA Group намерена обнародовать свой пятилетний план 1 июня, однако уже сейчас Сержио Маркионне заявляет, что к 2022 году компания завершит продажи автомобилей с дизельными моторами следующих марок: Alfa Romeo, Fiat, Jeep и Maserati. «Мы должны уменьшить нашу зависимость от дизельного топлива», — говорит генеральный директор FCA.