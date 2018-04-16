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«Ниссаны» оснастят мультимедийками «Яндекс. Авто»
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«Ниссаны» оснастят мультимедийками «Яндекс. Авто» 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Nissan планирует оснастить автомобили мультимедийными комплексами на платформе «Яндекс. Авто». Установка новых комплексов вошла в список задач марки на текущий год.
В мультимедийную платформу «Яндекс. Авто» включены сервисы «Навигатор», «Музыка» и «Погода», которыми можно пользоваться прямо на экране комплекса. На данный момент новинку уже используют седан Toyota Camry и кроссовер RAV4.
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Кроме того, в текущем году она появится на автомобилях Lada. Также «Яндекс» подписал соглашение о сотрудничестве с «Фордом», «КАМАЗом» и группой Jaguar Land Rover.
В «Яндексе» отмечают, что платформу можно адаптировать для любой марки: изменить дизайн и набор встроенных приложений, встроив, например, программу, которая будут напоминать о предстоящем техобслуживании.
Когда именно «Яндекс. Авто» появится на «Ниссанах», а также на каких моделях, пока не уточняется.
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