«Ниссаны» оснастят мультимедийками «Яндекс. Авто»

Компания Nissan планирует оснастить автомобили мультимедийными комплексами на платформе «Яндекс. Авто». Установка новых комплексов вошла в список задач марки на текущий год.

В мультимедийную платформу «Яндекс. Авто» включены сервисы «Навигатор», «Музыка» и «Погода», которыми можно пользоваться прямо на экране комплекса. На данный момент новинку уже используют седан Toyota Camry и кроссовер RAV4.

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Кроме того, в текущем году она появится на автомобилях Lada . Также «Яндекс» подписал соглашение о сотрудничестве с «Фордом» «КАМАЗом» и группой Jaguar Land Rover

В «Яндексе» отмечают, что платформу можно адаптировать для любой марки: изменить дизайн и набор встроенных приложений, встроив, например, программу, которая будут напоминать о предстоящем техобслуживании.

Когда именно «Яндекс. Авто» появится на «Ниссанах», а также на каких моделях, пока не уточняется.

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