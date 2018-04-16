Kia анонсировала Ceed в новом типе кузова — шутинг-брейк

Компания Kia анонсировала еще одну версию Ceed в новом кузове. Премьера модели состоится на автосалоне в Париже в октябре.

О грядущей премьере обмолвился глава отдела продуктового планирования Дэвид Лабросс, который указал на новый тип кузова для модели.

Ранее одного из бывших руководителей подразделения Kia в Европе Майкла Коула спрашивали, будет ли новинка похожа на Hyundai i30 Fastback, представленный не так давно. Коул пояснил, что новый Ceed будет одновременно и спортивный, и практичным.

Из этого следует, что новинка будет исполнена в кузове шутинг-брейк, о чем слухи шли еще с момента представления нового поколения автомобиля в уже привычных кузовах хэтчбек и универсал.

Шутинг-брейк должен стать наследником трехдверной модели, которая более производиться не будет.

Добавим, что в течение следующих лет Kia выпустит GT-версиюю Ceed, а также запланированный ранее кроссовер на базе популярного компактного автомобиля. По задумке, он будет меньше, чем Sportage. Читайте статью на QutoЧитайте также:Эксперты назвали лучшие отечественные внедорожникиНазваны самые популярные иномарки России за первый квартал 2018 годаGenesis выкатил седан G70 и озвучил цены