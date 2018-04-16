Кошка сказала мяу

Этот Jaguar F-Pace (предоставлен официальным дилером «Альбион-Моторс») оснащён 2-литровым турбодизелем, который развивает мощность в 240 «лошадей». Небольшой вроде 4-цилиндровый мотор, но тяги у него с запасом — 500 Н·м.

F-Pace уже традиционно для нашего рынка только полноприводной, трансмиссия — 8-скоростной автомат ZF. В качестве шасси здесь, напомним, используется модульная платформа iQ [Al], на которой ещё строятся седаны XE и XF. Платформа гибкая, модифицируемая, отличается большим количеством используемых узлов из алюминия.

Именно благодаря своей алюминиевой сущности F-Pace такой подвижный. Этот экземпляр весит, например, 1,8 тонны — это при внушительных габаритах (4731 мм длины, 1936 мм ширины, 1652 высоты).

Еще бросается в глаза длинная колёсная база (2874 мм) — передний свес сведён к минимуму, а кузов, кажется, прижался к земле и стремительно летит вперёд. Хотя клиренс целых 21,3 см.

Этот F-Pace хоть и не с топовым мотором, но в хорошей версии R-Sport. Салон здесь двухцветный, чёрный с бежевым. Кожей обтянуты сиденья, дверные карты, передняя панель, подлокотник.

Интересный эффект на дверях даёт сочетание двух контрастных цветов — граница между элементами делает резкий изгиб, как бы падает вниз. В результате дверь кажется растянутой по высоте.

Пластиковые элементы, в основном оставшиеся в нижней части салона, сделаны из простоватого материала с лишним блеском.

Экран мультимедиа в этой версии большой, с неплохим откликом, функционирует практических без задержек. Самое сложное приложение — «Навигация» — работает вполне удовлетворительно, не «Айпад», конечно, но критических лагов нет.

Приборная панель полностью цифровая. В середине и справа — спидометр и тахометр, в левом кругляше выводится различная сервисная информация. В идеале этому экрану неплохо бы иметь чуть большую сочность и чуть меньшее зерно.

Благодаря продуманной эргономике и длинной колёсной базе на задних местах в F-Pace есть хороший запас пространства. Скошенная, казалось бы, крыша, но нет — над головой всё нормально. Есть куда девать ступни под передними креслами. Центральный тоннель простоват, а подлокотник надо было посадить немного выше.

Вернемся к нашему 2-литровому дизелю — как же он всё-таки справляется с этим большим автомобилем? По паспорту разгон до сотни у дизеля 7,2 секунды. Пик крутящего момента приходится на 1500 об/мин., но по ощущениям эффективно начинает тянуть машину с отметки 3000 об/мин.

Небольшая задержка между нажатием на педаль газа и началом разгона всё-таки есть. Плюс ещё мотор раскручивается до 3 тысяч, но в целом происходит это довольно быстро и в принципе автомобиль всегда готов к прыжкам. Для езды в активном режиме с перестроениями, торможениями и постоянными ускорениями лучше перейти в ручной режим и удерживать коробку в пределах 2–3-й передачи.

F-Pace имеет крены, в таком высоком кроссовере этого не избежать. Здесь определённо нужны спортивные кресла с более выраженной боковой поддержкой, иначе туловище будет перемещаться вправо/влево по плоскости спинки на 2–3 сантиметра.

Тем более что чёткое рулевое управление подстёгивает входить в повороты на большей скорости. У баранки оптимальная тяжесть, а курс автомобиля точно корректируется её малейшими движениями.

Jaguar F-Pace имеет комфортный ход, позволяет пролетать ямы на высокой скорости. Подвеска оставляет вам информацию о рельефе дороги, но обрабатывает её до приемлемого мягкого уровня.

Кроссовер располагает кое-какими возможностями и на бездорожье. Заднеприводное шасси при пробуксовках получает до 50% тяги на переднюю ось с помощью быстро срабатывающей гидромуфты.

А маленький передний свес провоцирует на попытки взгромоздиться куда-нибудь. 21,3-сантиметровый клиренс прощает возвышения и перегибы рельефа, но до определённой степени. Поскольку база длинная, можно где-нибудь поймать землю серединой кузова, колёса потеряют зацеп и станут шлифовать, опуская машину ещё ниже.

Впрочем, для города F-Pace имеет, пожалуй, один из лучших наборов потребительских характеристик — и спортивность, и проходимость, и импозантный внешний вид. Автомобиль получился с харизмой, недаром он награждён званием «Автомобиль 2017 года» во всём мире. Дизайн «Ягуара» тоже был признан лучшим в 2017 году.

Прикоснуться к такому прекрасному будет недёшево — цены на модель стартуют от 3 193 000 рублей. Практически все немецкие конкуренты будут в базе подешевле. Впрочем, эти сотни тысяч при миллионной стоимости авто особой роли не играют. Наш же дизельный F-Pace R-Sport стоит уже 3,8 миллиона.

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