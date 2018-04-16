Рендерные снимки следующего поколения Ford Focus RS уже в сети

Несмотря на то, что совершенно новый Ford Focus был показан всего несколько дней назад, дизайнеры уже придумали как будет выглядеть следующее поколения автомобиля, под названием Focus RS.

На опубликованных фотографиях изображена работа известного художника Клебера Сильвы. При реализации графического снимка дизайнер использовал некоторые элементы предшественника и дополнил их не менее впечатляющими деталями. Вполне возможно, что большинство представленных компонентов, включая увеличенное антикрыло, обеспечивающее необходимую прижимную силу, будут действительно использоваться в улучшенном автомобиле.

По предварительным данным, премьера новинки состоится в 2020 году, причем в качестве основы для будущего Focus RS будет использоваться хэтчбек четвертого поколения. Новая модель получит 48-вольтовую гибридную установку, а также 2,3-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбодвигатель, способный производить 400 лошадиных сил и 576 Нм крутящего момента.

В дополнение к Ford Focus RS 2021 модельного года, художник представил графическое изображение пятидверного Focus со специальным комплектом кузова. И для тех, кто задумывался как будет выглядеть трехдверное купе или кабриолет Сильва тоже подготовил цифровые «ответы».