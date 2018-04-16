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Bugatti создала систему слежки за своими гиперкарами
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Bugatti создала систему слежки за своими гиперкарами 

Motor.ru 20 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Bugatti разработала систему удаленного мониторинга и обновления внутреннего программного обеспечения гиперкаров Chiron. Она позволяет максимально быстро диагностировать возможные технические проблемы. Об этом сообщает MotorAuthority.
Данные телеметрии с каждого автомобиля поступают в единый центр, расположенный в штаб-квартире марки во французском Мольсайме. Всего система обрабатывает 10 тысяч сигналов от различных узлов автомобиля: двигателя, трансмиссии, светотехники, тормозов и даже климат-контроля.
Обмен и анализ сигналов происходит в режиме реального времени. Так же, как это обычно делается в автоспорте. Через встроенный механизм можно удаленно обновлять ПО автомобиля и вспомогательных систем.
Гиперкар Bugatti Chiron и его облегченный «драйверский» вариант Sport оснащается двигателем 8.0 W16 с четырьмя турбонагнетателями. Отдача агрегата составляет 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» гиперкар разгоняется за 2,4 секунды. Максимальная скорость составляет 420 километров в час.
Цена модификаций составляет 2,4 и 2,65 миллиона евро соответственно (185,3 и 204,5 миллиона рублей по текущему курсу). В декабре прошлого года первый Chiron передали клиенту из России.
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