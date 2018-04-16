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G-Power предоставил дополнительную мощность для BMW M3
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G-Power предоставил дополнительную мощность для BMW M3 

Auto.Today 51 минуту назад
Фото: Auto.Today
Одиннадцать лет назад, когда первый BMW M3 E92 сошел со сборочной линии, под капотом автомобиля располагался 4,0-литровый атмосферный двигатель V8, обеспечивающий 420 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Однако уже сегодня таких показателей кажется недостаточно.
Для тех, кто желает получить улучшенную производительность немецкое тюнинг-ателье G-Power предоставляет специальный пакет обновлений «35 Years Edition», что по словам разработчиков значительно усиливает достоинства двигателя M3 E9X и увеличивает его отдачу до 501 лошадиной силы. Стоимость такой модернизации составляет 2 999 евро (эквивалентно 3 700 США). Напоминаем, это не впервые тюнеры дорабатывают семейство M3. Ранее было представлено обновление двигателя V8, которое предоставляло агрегату показатели в 720 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента, однако стоимость такого пакета была не менее впечатляющей, нежели предоставленная отдача. Также за 8 999 евро G-Power предоставил улучшение BMW M3, что обеспечивает отдачу мотора до 630 лошадиных сил и 590 Нм крутящего момента.
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