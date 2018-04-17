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Brilliance представил свой самый большой внедорожник V7
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Brilliance представил свой самый большой внедорожник V7 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автоконцерн Brilliance провел презентацию серийного варианта нового вседорожника V7.
Габариты новой модели следующие: 4702 х 1932 х 1753 мм, колесная база равна 2770 мм. Новый автомобиль сделан в стиле своих собратьев V3 и V6.
Кроссовер получил большую радиаторную решетку с ячеистой структурой, фары головного света на LED-элементах, серебристые накладки на бамперах и два патрубка выхлопа.
Салон нового украсили увеличенным экраном информационно-развлекательного комплекса, который отображает данные о состоянии движка, многочисленных систем и трансмиссии машины.
В подкапотном пространстве флагманского автомобиля стоит 1,6-литровый турбодвигатель, который выдает 204 л.с. от компании BMW. Вместе с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП или робот ZF на 7 скоростей с двойным сцеплением.
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