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В России появился китайский кроссовер за 850 тыс. рублей
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В России появился китайский кроссовер за 850 тыс. рублей 

Авторамблер 38 минут назад
Фото: Авторамблер
На презентации автомобиля в Москве были озвучены цены: в базовой комплектации кроссовер обойдет покупателям в 849 900 рублей, а топовая версия стоит 999 900 рублей.
В длину X70 достигает 4 390 мм, в ширину — 1 820 мм, а в высоту — 1 715 мм. Клиренс автомобиля равен 195 мм, а колесная база составляет 2 610 мм. Под капотом — двухлитровым четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 136 л.с. Пару ему составляет «механика» либо вариатор. С таким агрегатом автомобиль набирает первую сотню за 7,5 секунд и 7,7 секунд соответственно, а «максималка» составляет 180 либо 175 км/ч.
В «базе» кроссовер комплектуется антиблокировочной системой с электронным распределением тормозных усилий, система курсовой устойчивости и системой помощи при трогании на подъеме, а также системой контроля усталости водителя и аудиосистемой. В «топе» X70 получит 18-дюймовые колесные диски, кожаный салон, сдвижной люк и мультимедийную систему с 9-дюймовым дисплеем и камерой заднего вида.
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