На Нюрбургринг вышел новый Volkswagen Golf

На гоночном треке Нюрбургринга фотошпионы смогли «засечь» тестовый прототип Volkswagen Golf свежего поколения.

Фотографы заметили испытательный автомобиль в кузове актуальной генерации. Соответственно экстерьер новинки пока для нас остаётся тайной. Добавим, что новый автомобиль выполнят в том же стиле, что и лифтбек Arteon, кросс Touareg и прототип Golf GTE Sport, который дебютировал в 2015 году.

Фотографы смогли заглянуть и в салон тестовой модели. Сразу бросается в глаза селектор КПП, который позаимствован у нового Touareg, цифровая «приборка» и несколько больших тачскринов.

Напомним, что хэтчбек будет лежать на усовершенствованной модульной «тележке» MQB, благодаря чему он «похудеет» на 35-70 кг. Для оснащения нового Volkswagen Golf будет предлагаться целое линейка бензиновых турбодвижков или модернизированная гибридная установка.

Предполагается, что серийный выпуск автомобиля начнется летом следующего года. В Европу восьмое поколение хэтчбека приедет в конце того же года.