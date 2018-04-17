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На Нюрбургринг вышел новый Volkswagen Golf
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На Нюрбургринг вышел новый Volkswagen Golf 

Car.ru 29 минут назад
Фото: Car.ru
На гоночном треке Нюрбургринга фотошпионы смогли «засечь» тестовый прототип Volkswagen Golf свежего поколения.
Фотографы заметили испытательный автомобиль в кузове актуальной генерации. Соответственно экстерьер новинки пока для нас остаётся тайной. Добавим, что новый автомобиль выполнят в том же стиле, что и лифтбек Arteon, кросс Touareg и прототип Golf GTE Sport, который дебютировал в 2015 году.
Фотографы смогли заглянуть и в салон тестовой модели. Сразу бросается в глаза селектор КПП, который позаимствован у нового Touareg, цифровая «приборка» и несколько больших тачскринов.
Напомним, что хэтчбек будет лежать на усовершенствованной модульной «тележке» MQB, благодаря чему он «похудеет» на 35-70 кг. Для оснащения нового Volkswagen Golf будет предлагаться целое линейка бензиновых турбодвижков или модернизированная гибридная установка.
Предполагается, что серийный выпуск автомобиля начнется летом следующего года. В Европу восьмое поколение хэтчбека приедет в конце того же года.
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